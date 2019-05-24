Тарасов надеется на победу в Суперкубке России и успешное выступление в Лиге чемпионов

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в интервью "Известиям" отметил, что команда надеется выступить лучше в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Осенью 2018 года красно-зеленые заняли последнее место в группе.

– В прошлом году "Локомотив" занял последнее место в своей группе в Лиге чемпионов. Тогда игроки говорили, что это огромная мотивация вернуться в турнир и попробовать еще раз. Вторая попытка будет более удачной?

– Мы надеемся на это. Но сейчас я хотел бы пожелать нашей команде еще кое-что. Мы никак не можем взять Суперкубок России. Уже три раза пробовали, и все три раза упускали возможность. Поэтому надеюсь, что нам удастся сначала взять этот трофей. Что же касается Лиги чемпионов, то, конечно, мы уже почувствовали, что это такое. И теперь мы должны выступить на европейской арене более удачно.

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