Кононов рассказал, что ему поступают предложения по работе

Бывший главный тренер Олег Кононов «Краснодара», «Ахмата», тульского «Арсенала» и «Спартака» Олег Кононов рассказал о своем будущем.

«Предложения поступают. Надеюсь, уже в следующем сезоне буду работать. В России или за рубежом пока сказать не могу. Приоритет — РПЛ», — приводит слова Кононова Sport24.

Последним клубом Кононова был «Арсенал», который он возглавлял с июня 2022 по январь 2023 года.