«Тамбов» открыл счет в матче 14-го тура чемпионата России против «Уфы».

На 12-й минуте встречи Антон Килин навесил с левого фланга к линии вратарской, где Михаил Костюков перепрыгнул Александра Пуцко и точно пробил головой.

? Михаил Костюков откликнулся на навес Антона Килина и открыл счёт в матче.



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