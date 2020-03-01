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«Тамбов» — «Рубин»: Игнатьев выйдет в стартовом составе казанцев

12:46
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В матче 20-го тура чемпионата России «Тамбов» сыграет против «Рубина». Стали известны стартовые составы команд.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Каплиенко, Чуперка, Килин, Костюков, Мелкадзе, Обухов.

Запасные: Чагров, Таказов, Шляков, Юрганов, Карасев, Хосонов, Кардозу, Мамтов, Федчук.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Паблу Сантос, Старфельт, Зуев, Абильдгор, Коновалов, Подберезкин, Евтич, Кварацхелия, Игнатьев.

Запасные: Коновалов, Городовой, Поярков, Степанов, Уремович, Могилевец, Бакаев, Макаров, Самошников, Давиташвили.

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