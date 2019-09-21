«Тамбов» — «Ростов»: Попов не попал в ворота с двух метров
19:38
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов на 36-й минуте матча 10-го тура чемпионата России с «Тамбовом» не попал в пустые ворота с двух метров.
Удар Элдора Шомуродова парировал голкипер «Тамбова» Гиорги Шелия, а подоспевший к мячу 31-летний болгарский футболист смазал из выгодной позиции.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — «Ростов».
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