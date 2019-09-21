РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Тамбов» — «Ростов»: Попов не попал в ворота с двух метров

19:38
Теги:

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов на 36-й минуте матча 10-го тура чемпионата России с «Тамбовом» не попал в пустые ворота с двух метров.

Удар Элдора Шомуродова парировал голкипер «Тамбова» Гиорги Шелия, а подоспевший к мячу 31-летний болгарский футболист смазал из выгодной позиции.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — «Ростов».

Тамбов — Ростов

Опрос

проголосовало: 2099
Все опросы
Как закончится матч 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир