Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов на 36-й минуте матча 10-го тура чемпионата России с «Тамбовом» не попал в пустые ворота с двух метров.

Удар Элдора Шомуродова парировал голкипер «Тамбова» Гиорги Шелия, а подоспевший к мячу 31-летний болгарский футболист смазал из выгодной позиции.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — «Ростов».