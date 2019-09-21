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«Тамбов» — «Ростов»: Мелкадзе сравнял счет

19:42
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Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе сравнял счет в матче 10-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1).

22-летний Мелкадзе вышел один на один с голкипером Егором Бабуриным и послал мяч мимо него. Форварду помог рикошет от защитника «Ростова» Рагнара Сигурдссона.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — «Ростов».

Тамбов — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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