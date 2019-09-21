«Тамбов» — «Ростов»: Мелкадзе сравнял счет
19:42
Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе сравнял счет в матче 10-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1).
22-летний Мелкадзе вышел один на один с голкипером Егором Бабуриным и послал мяч мимо него. Форварду помог рикошет от защитника «Ростова» Рагнара Сигурдссона.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — «Ростов».
#ТамбовРостов — 1?:1?— СЭ Футбол (@se_football) September 21, 2019
Мелкадзе наказывает ростовчан!
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