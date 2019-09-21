Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе сравнял счет в матче 10-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1).

22-летний Мелкадзе вышел один на один с голкипером Егором Бабуриным и послал мяч мимо него. Форварду помог рикошет от защитника «Ростова» Рагнара Сигурдссона.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — «Ростов».