«Тамбов» — «Оренбург»: Мелкадзе выйдет в старте, Деспотович пропустит матч
12:47
Стали известны составы «Тамбова» и «Оренбурга» в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Саранске и начнется в 14:00 мск.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасев, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
Запасные: Сугробов, Таказов, Кленкин, Чуперка, Хосонов, Чернышов, Бенито, Часовских, Мамтов, Аппаев.
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Афонин, Кулишев, Мишкич, Рикарду Алвеш, Шкофлек, Родич.
Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Шахов, Козлов, Лапшов, Маляров, Черных, Чуканов, Галаджан, Фамейе.
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