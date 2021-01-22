Гендиректор «Тамбова» пообещала ответить на вопрос о снятии с РПЛ после собрания

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала информацию о банкротстве клуба и снятии с розыгрыша Тинькофф РПЛ-2020/21.

«Сегодня в 11 будет собрание, там и созвонимся. Сейчас же без комментариев, извините, — сказала Коновалова в комментарии «СЭ».

В пятницу в распоряжении «СЭ» оказался проект письма о возможном снятии «Тамбова» с розыгрыша Тинькофф РПЛ-2020/21 и банкротстве клуба. Позднее спортивный директор клуба Павел Худяков опроверг информацию о снятии команды с чемпионата.

«Тамбов» был основан в 2013 году. Команда выступает в РПЛ с сезона-2019/20. После 19 туров сезона-2020/21 тамбовчане занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице с 13 очками.

(Владислав Флегонтов)