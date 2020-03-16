«Тамбов» — «Крылья Советов»: все голы матча
В матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» играл с «Крыльями Советов». Команда Миодрага Божовича уступила с крупным счетом — 0:3.
В составе «Тамбова» отличились Георгий Мелкадзе, Владимир Обухов и Антон Килин.
33-я минута: гол Мелкадзе
Шестой мяч Георгия Мелкадзе в текущем сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 16, 2020
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54-я минута: гол Обухова
? Владимир Обухов воспользовался ошибкой Никиты Чернова и забил свой шестой мяч в текущем сезоне #ТинькоффРПЛ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 16, 2020
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80-я минута: гол Килина
Антон Килин доводит счёт до разгромного. Голевой пас Шелии — ?— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 16, 2020
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