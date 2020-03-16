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«Тамбов» — «Крылья Советов»: все голы матча

21:22
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В матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» играл с «Крыльями Советов». Команда Миодрага Божовича уступила с крупным счетом — 0:3.

В составе «Тамбова» отличились Георгий Мелкадзе, Владимир Обухов и Антон Килин.

33-я минута: гол Мелкадзе

54-я минута: гол Обухова

80-я минута: гол Килина

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