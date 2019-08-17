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«Тамбов» — «Краснодар»: Крицюк, Игнатьев и Сулейманов в старте гостей

17 августа 2019, 15:14
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Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Краснодара» на матч 6-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча начнется в 16.30 (мск).

Стартовый состав «Тамбова»: Шелия — Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко — Гогуа, Карасев, Чернышов — Мамтов, Костюков.

Запасные: Сугробов, Маркелов, Хосонов, Бенито, Мухаммед, Салли, Алпаев, Конате.

Стартовый состав «Краснодара»: Крицюк — Петров, Спаич, Фьолусон, Рамирес — Камболов, Олссон, Вилена — Сулейманов, Игнатьев, Вандерсон.

Запасные: Сафонов, Скопинцев, Грицаенко, Стоцкий, Уткин, Кайо, Берг.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — «Краснодар».

Тамбов — Краснодар

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