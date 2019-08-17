«Тамбов» — «Краснодар»: Крицюк, Игнатьев и Сулейманов в старте гостей
Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Краснодара» на матч 6-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча начнется в 16.30 (мск).
Стартовый состав «Тамбова»: Шелия — Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко — Гогуа, Карасев, Чернышов — Мамтов, Костюков.
Запасные: Сугробов, Маркелов, Хосонов, Бенито, Мухаммед, Салли, Алпаев, Конате.
Стартовый состав «Краснодара»: Крицюк — Петров, Спаич, Фьолусон, Рамирес — Камболов, Олссон, Вилена — Сулейманов, Игнатьев, Вандерсон.
Запасные: Сафонов, Скопинцев, Грицаенко, Стоцкий, Уткин, Кайо, Берг.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — «Краснодар».
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