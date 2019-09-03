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«Тамбов», идущий на последнем месте в РПЛ, отдал 23-летнего нападающего в аренду в клуб ПФЛ

14:24
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Нападающий «Тамбова» Сергей Архипов на правах аренды будет выступать за липецкий «Металлург» до конца этого этого сезона, cообщается в официальном Twitter тамбовского клуба.

В прошлом сезоне Архипов выступал за «Зоркий» в первенстве Олимп-ПФЛ, забив 8 голов в 26 матчах. «Тамбов» после 8-ми туров располагается на последнем 16-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков.

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