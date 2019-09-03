«Тамбов», идущий на последнем месте в РПЛ, отдал 23-летнего нападающего в аренду в клуб ПФЛ
14:24
Нападающий «Тамбова» Сергей Архипов на правах аренды будет выступать за липецкий «Металлург» до конца этого этого сезона, cообщается в официальном Twitter тамбовского клуба.
В прошлом сезоне Архипов выступал за «Зоркий» в первенстве Олимп-ПФЛ, забив 8 голов в 26 матчах. «Тамбов» после 8-ми туров располагается на последнем 16-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков.
Нападающий футбольного клуба «Тамбов» Сергей Архипов на правах аренды будет выступать за липецкий «Металлург» ?— ФК «Тамбов» (@fctambov68) September 3, 2019
Трудовое соглашение с нашими географическими соседями рассчитано до конца текущего сезона.
Удачи в новом коллективе, Сергей! pic.twitter.com/Ch7uGlEd3H
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...