«Тамбов» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве
15:06
«Тамбов» и ЦСКА в матче 9-го тура молодежного первенства премьер-лиги сыграли вничью — 1:1.
В другом матче «Рубин» в гостях победил «Оренбург» — 1:0.
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9-й тур
«Тамбов» (Тамбов) — ЦСКА (Москва) — 1:1 (1:0)
Голы: Салахетдинов, 12 (1:0). Шаповалов, 69 (1:1).
«Оренбург» (Оренбург) — «Рубин» (Казань) — 0:1 (0:1)
Гол: Циберкин, 31.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/
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