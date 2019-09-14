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«Тамбов» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве

15:06

«Тамбов» и ЦСКА в матче 9-го тура молодежного первенства премьер-лиги сыграли вничью — 1:1.

В другом матче «Рубин» в гостях победил «Оренбург» — 1:0.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

9-й тур

«Тамбов» (Тамбов) — ЦСКА (Москва) — 1:1 (1:0)

Голы: Салахетдинов, 12 (1:0). Шаповалов, 69 (1:1).

«Оренбург» (Оренбург) — «Рубин» (Казань) — 0:1 (0:1)

Гол: Циберкин, 31.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/

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