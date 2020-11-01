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«Тамбов» — «Динамо»: Килин удален за вторую желтую карточку

20:13
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Полузащитник «Тамбова» Антон Килин удален в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

Хавбек получил вторую желтую карточку на 54-й минуте за подножку при счете 1:0.

Тамбов — Динамо

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