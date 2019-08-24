Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп открыл счет в матче 7-го тура чемпионата России против «Тамбова».

На 41-й минуте игрок заполучил мяч на линии штрафной и точным дальним ударом отправил его в сетку ворот хозяев. Отметим, что новичок бело-голубых отметился голом во второй встрече подряд.