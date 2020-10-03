Стали известны составы на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ между «Тамбовом» и «Арсеналом». С первых минут на поле выйдет новичок тульского клуба Александр Ломовицкий, на днях перешедший из «Спартака».

«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Панченко, Костюков, Карапетян.

Запасные: Чагров, Головня, Карасев, Килин, Кабахидзе, Балашов, Онугха.

«Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Ткачев, Ломовицкий, Э. Кангва, К. Кангва, Хлусевич, Костадинов, Ковалев.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Комбаров, Хагуш, Бурлак, Злобин, Сокол, Рассказов, Горбатенко, Пантелеев, Громыко, Минаев.