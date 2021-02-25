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«Тамбов» арендовал Бавина у «Урала»

12:12
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Полузащитник «Урала» Юрий Бавин арендован «Тамбовом», сообщается на официальном сайте клуба.

Аренда 27-летнего хавбека рассчитана до конца сезона.

В текущем сезоне Бавин провел 7 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями и заработал желтую карточку.

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