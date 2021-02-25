«Тамбов» арендовал Бавина у «Урала»
12:12
Полузащитник «Урала» Юрий Бавин арендован «Тамбовом», сообщается на официальном сайте клуба.
Аренда 27-летнего хавбека рассчитана до конца сезона.
В текущем сезоне Бавин провел 7 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями и заработал желтую карточку.
?? Юрий Бавин переходит в «Тамбов» на правах аренды. В этом клубе он будет выступать до конца сезона-2020/21.— ФК Урал (@FCURAL) February 25, 2021
Желаем Юрию получать как можно больше игровой практики в новой команде, показать уверенную игру и вернуться в Екатеринбург еще более сильным футболистом! pic.twitter.com/WpltqR1cR4
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