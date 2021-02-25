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Помазун провел тренировку с ЦСКА после возвращения из «Урала»

12:33
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Вратарь ЦСКА Илья Помазун провел первую тренировку с командой после возвращения, сообщает официальный Twitter клуба.

24-летний голкипер досрочно вернулся в армейский клуб из «Урала», который арендовал игрока до конца сезона. Причиной возвращения стала болезнь вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

В текущем сезоне Помазун провел 17 матчей в чемпионате России, сыграв в 5 играх на ноль и пропустив 20 мячей.

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