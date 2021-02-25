Помазун провел тренировку с ЦСКА после возвращения из «Урала»
12:33
Вратарь ЦСКА Илья Помазун провел первую тренировку с командой после возвращения, сообщает официальный Twitter клуба.
24-летний голкипер досрочно вернулся в армейский клуб из «Урала», который арендовал игрока до конца сезона. Причиной возвращения стала болезнь вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
В текущем сезоне Помазун провел 17 матчей в чемпионате России, сыграв в 5 играх на ноль и пропустив 20 мячей.
Помаз уже на базе и готовится к тренировке! ?? pic.twitter.com/UQyjQBlZ4d— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 25, 2021
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