Помазун провел тренировку с ЦСКА после возвращения из «Урала»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун провел первую тренировку с командой после возвращения, сообщает официальный Twitter клуба.

24-летний голкипер досрочно вернулся в армейский клуб из «Урала», который арендовал игрока до конца сезона. Причиной возвращения стала болезнь вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

В текущем сезоне Помазун провел 17 матчей в чемпионате России, сыграв в 5 играх на ноль и пропустив 20 мячей.