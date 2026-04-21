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Талалаев вернулся к работе в «Балтике» после операции

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вернулся в расположение команды после перенесенной операции, сообщает пресс-служба калининградского клуба.

Ранее сообщалось, что 11 апреля специалист перенес плановую операцию на желудочно-кишечном тракте. После возвращения Талалаев выступил перед командой на собрании, запись которого опубликована в Telegram-канале клуба.

«Соскучился по вам, не знаю уж, как вы по мне. Надеюсь, что это так. Молодцы, хорошие игры сыграли. Забиваем много, пропускаем тоже достаточно, надо изменить это. Сейчас спокойно готовимся к «Ахмату», — сказал Талалаев футболистам.

В предыдущих четырех матчах тренер отбывал дисквалификацию, полученную после массовой потасовки в домашней игре против ЦСКА (1:0).

«Балтика» занимает четвертое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги, набрав 45 очков в 25 матчах. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Ахматом» 23 апреля.

Источник: ФК «Балтика»
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Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Балтика
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
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Зенит

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Александр Соболев
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Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

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