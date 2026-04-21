Талалаев вернулся к работе в «Балтике» после операции

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вернулся в расположение команды после перенесенной операции, сообщает пресс-служба калининградского клуба.

Ранее сообщалось, что 11 апреля специалист перенес плановую операцию на желудочно-кишечном тракте. После возвращения Талалаев выступил перед командой на собрании, запись которого опубликована в Telegram-канале клуба.

«Соскучился по вам, не знаю уж, как вы по мне. Надеюсь, что это так. Молодцы, хорошие игры сыграли. Забиваем много, пропускаем тоже достаточно, надо изменить это. Сейчас спокойно готовимся к «Ахмату», — сказал Талалаев футболистам.

В предыдущих четырех матчах тренер отбывал дисквалификацию, полученную после массовой потасовки в домашней игре против ЦСКА (1:0).

«Балтика» занимает четвертое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги, набрав 45 очков в 25 матчах. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Ахматом» 23 апреля.