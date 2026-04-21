«Сочи» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Сочи» и «Крыльями Советов» в 26-м туре РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Фишт» 21 апреля. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«Сочи»: Дегтев, Макарчук, Солдатенков, Марсело, Литвинов, Магаль, Кравцов, Мухин, Ежов, Игнатов, Ильин.

Запасные: Силев, Дюпин, Волков, Зиньковский, Корнеев, Васильев, Барт, Мециев, Федоров, Мелешин, Фуртадо, Камано.

«Крылья Советов»: Песьяков, Костанца, Ороз, Евгеньев, Печенин, Рассказов, Бабкин, Витюгов, Ахметов, Олейников, Рахманович.

Запасные: Фролов, Кокарев, Галдамес, Лепский, Рекена, Сутормин, Хубулов, Столбов, Марин, Шуманский, Игнатенко.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

21 апреля, 17:30. Фишт (Сочи)

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