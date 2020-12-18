Матчем «Тамбов» — «Урал» (1:1) завершилась первая часть сезона-2020/21.

Лидером после 19-и туров является «Зенит», у которого 41 очко. На втором месте ЦСКА (37 баллов), еще на два очка отстает «Спартак». Четвертое еврокубковое место занимает «Сочи» с 33 очками.

На противоположном полюсе таблицы «Тамбов» и «Уфа» с 13 очками. В зоне переходных матчей за право остаться в Тинькофф РПЛ «Ротор» и «Арсенал» — по 14 баллов.

Вторая часть сезона начнется в конце зимы. Базовая дата — 28 февраля.