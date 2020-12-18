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Таблица РПЛ первой части сезона: «Зенит» лидирует, «Тамбов» — последний

22:12
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Матчем «Тамбов» — «Урал» (1:1) завершилась первая часть сезона-2020/21.

Лидером после 19-и туров является «Зенит», у которого 41 очко. На втором месте ЦСКА (37 баллов), еще на два очка отстает «Спартак». Четвертое еврокубковое место занимает «Сочи» с 33 очками.

На противоположном полюсе таблицы «Тамбов» и «Уфа» с 13 очками. В зоне переходных матчей за право остаться в Тинькофф РПЛ «Ротор» и «Арсенал» — по 14 баллов.

Вторая часть сезона начнется в конце зимы. Базовая дата — 28 февраля.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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