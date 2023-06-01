Бабаев: «Вероятность того, что российские клубы примут участие в азиатских соревнованиях — достаточно велика»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал «СЭ» возможное участие российских сборных и клубов в азиатских соревнованиях.

«Мы активно пытаемся взаимодействовать с теми странами, которые являются дружественными для нас — Азия и Африка. Это длинный путь и неочевидный. Но мы пришли к выводу, что необходимо двигаться. Установили правило — лучше ошибиться, но попробовать. Возврат в еврокубки в ближайшее время невозможен. Причем это не год, не два, скорее всего. Вероятность того, что российские сборные и клубы примут участие в азиатских соревнованиях, достаточно велика. С этим мы смирились. Продумываем, возможность этого с точки зрения логистики», — сказал Бабаев на заседании Отраслевой комиссии по развитию спортивной индустрии Ассоциации менеджеров.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.