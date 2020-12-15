«Сыграем за тренера». В «Спартаке» поддержали Тедеско перед матчем с «Зенитом»
13:58
Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин в своем Instagram опубликовал пост в поддержку главного тренера команды Доменико Тедеско.
— Сыграем за тренера, — подписано фото с Тедеско.
Матч 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» пройдет 16 декабря в Санкт-Петербурге.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Спартак», идущий на втором месте, на три очка.
Напомним, в перерыве встречи «Сочи» — «Спартак» (1:0) тренер южан Дмитрий Бородин якобы оскорбил Доменико Тедеско на национальной почве. После матча произошла перепалка и потасовка с участием немецкого специалиста и игроков команды соперника.
РФС расследует произошедшее.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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