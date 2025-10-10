Сычев — о «Локомотиве»: «Спортивный блок показывает, что необязательно покупать легионеров за 30 миллионов»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о положении «железнодорожников» в турнирной таблице РПЛ.

«А кого удивляет это? Меня, например, не удивляет. Если бы еще не потеряли очки с «Ростовом», «Крыльями», махачкалинским «Динамо», представляете, какой отрыв бы был? Чтобы сейчас говорили, если бы «Локомотив» шел первым с отрывом плюс пять очков? Михаил Галактионов проводит качественную работу. Спортивный блок показывает, что необязательно покупать за 30 миллионов легионеров — можно усиливаться и свободными агентами из «Химок», — сказал Сычев «СЭ».

После 11 туров «Локомотив» с 23 очками занимает 2 место в таблице РПЛ.