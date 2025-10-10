Вера — о сорвавшемся переходе в «Локомотив»: «Это не моя ответственность»

Бывший полузащитник «Химок» и «Оренбурга» Лукас Вера в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о сорвавшемся переходе в «Локомотив» этим летом.

«Сожалею ли, что не перешел в «Локомотив» этим летом? И я, и клуб знаем всю ситуацию изнутри. Мы знаем, что произошло, и это не моя ответственность, что я не перешел в клуб», — сказал Вера «СЭ».

Этим летом 28-летний Вера перешел из «Химок» в «Аль-Вахду» на правах свободного агента. В конце сентября он разорвал контракт с карским клубом.