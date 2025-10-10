Глушенков рассказал, почему не празднует голы: «Ничего не чувствую»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков объяснил, почему не празднует свои голы.

«Ничего не чувствую. Просто так хочется. Кто-то празднует, а я — нет», — цитирует Глушенкова РИА «Новости».

В этом сезоне на счету 26-летнего игрока 12 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 8 голами и 4 результативными передачами.