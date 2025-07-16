Сычев — о ЦСКА: «Один Матеус Алвес — маловато и больше на перспективу»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о перспективах ЦСКА в РПЛ.

«От ЦСКА пока непонятно чего ждать. Посмотрим, как начнет сезон Фабио Челестини, в какой футбол будет играть. Думаю, нам стоит ждать новичков. Один Матеус Алвес — маловато и больше на перспективу», — сказал Сычев «СЭ».

10 июля армейцы объявили о подписании контракта с 20-летним игроком до 2030 года. Ранее полузащитник играл за «Сан-Паулу».

Алвес является воспитанником «Сан-Паулу». За основную команду он дебютировал в январе этого года. В сезоне-2025 Алвес в 25 матчах за бразильский клуб во всех турнирах забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.