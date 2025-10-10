Ташуев раскрыл схожесть с Гвардиолой: «Вертикальная игра, тотальное владение мячом, доминирование»
Российский тренер Сергей Ташуев рассказал «СЭ», в чем он похож на испанского специалиста Хосепа Гвардиолу.
— Хотелось бы пообщаться с топ-тренерами мирового уровня: Гвардиола, Клопп, но это сложно, вы же сами понимаете. Много с кем общался: Виллаш-Боаш, Хуанде Рамос, Мирча Луческу, Олег Блохин. Мне хватало таких встреч с тренерами европейского уровня. Любой контакт с великими тренерами, кто добивался успеха, особенно на мировой арене, — это очень интересно.
Конечно, говорить, что Гвардиола подсмотрел... Да нет, конечно, несерьезно. В футболе есть концептуальные вещи, на которые тренеры иногда смотрят одинаково.
— В чем вы похожи?
— Вертикальная игра и построение треугольника, система отскоков, позиционные атаки в первую очередь. Также разновидности прессинга: тотальное владение мячом, доминирование и так далее.
Делали концепцию еще в «Краснодаре», начиная со всех видов деятельности для футболистов, как поступать в той или иной ситуации. Называется «Правильный и быстрый футбол». Правильный — главная задача — забить в чужие ворота. Смещение зон: давно придумано не нами, Михелс, Лобановский. Ты ищешь пространство: на позиции левого хавбека можешь идти в зону инсайдную, внутрь уйти, сюда уйти. Концептуальные вещи, которые надо много тренировать. Чем отличаются топ-тренеры? Они тренируют. И Гвардиола показывает. То же самое делаем и мы: есть специальный набор видов деятельности, которые мы воплощаем в тренировочном процессе. Говорить просто «ты должен так играть» — ничего не даст. Это отличие между топ-тренерами и другими.
Последним местом работы 66-летнего Ташуева был «Ахмат». Он возглавлял клуб с сентября 2024 по май 2025 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1