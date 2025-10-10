Ташуев раскрыл схожесть с Гвардиолой: «Вертикальная игра, тотальное владение мячом, доминирование»

Российский тренер Сергей Ташуев рассказал «СЭ», в чем он похож на испанского специалиста Хосепа Гвардиолу.

— Хотелось бы пообщаться с топ-тренерами мирового уровня: Гвардиола, Клопп, но это сложно, вы же сами понимаете. Много с кем общался: Виллаш-Боаш, Хуанде Рамос, Мирча Луческу, Олег Блохин. Мне хватало таких встреч с тренерами европейского уровня. Любой контакт с великими тренерами, кто добивался успеха, особенно на мировой арене, — это очень интересно.

Конечно, говорить, что Гвардиола подсмотрел... Да нет, конечно, несерьезно. В футболе есть концептуальные вещи, на которые тренеры иногда смотрят одинаково.

— В чем вы похожи?

— Вертикальная игра и построение треугольника, система отскоков, позиционные атаки в первую очередь. Также разновидности прессинга: тотальное владение мячом, доминирование и так далее.

Делали концепцию еще в «Краснодаре», начиная со всех видов деятельности для футболистов, как поступать в той или иной ситуации. Называется «Правильный и быстрый футбол». Правильный — главная задача — забить в чужие ворота. Смещение зон: давно придумано не нами, Михелс, Лобановский. Ты ищешь пространство: на позиции левого хавбека можешь идти в зону инсайдную, внутрь уйти, сюда уйти. Концептуальные вещи, которые надо много тренировать. Чем отличаются топ-тренеры? Они тренируют. И Гвардиола показывает. То же самое делаем и мы: есть специальный набор видов деятельности, которые мы воплощаем в тренировочном процессе. Говорить просто «ты должен так играть» — ничего не даст. Это отличие между топ-тренерами и другими.

Последним местом работы 66-летнего Ташуева был «Ахмат». Он возглавлял клуб с сентября 2024 по май 2025 года.