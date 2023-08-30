Сычев об обучении на тренерскую лицензию: «Естественно, очень много Мостового троллят»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» рассказал об атмосфере при обучении на тренерскую лицензию в академии РФС.

«У нас здоровый коллектив с правильной атмосферой. Поэтому внутри, как и в любой хорошей команде, Андрей Сергеевич (Аршавин) выступает главным. Естественно, очень много Александра Владимировича (Мостового) троллят по поводу, например, работы в PowerPoint, составлении конспектов. Это ему тяжело дается. Но он всегда говорит, что у него будет помощник, который будет отвечать за это. А с его видением футбола никто и не спорит», — сказал Сычев «СЭ».

Сычев начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа. Вместе с ним обучение также проходят Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Игорь Смольников, Динияр Билялетдинов, Игорь Денисов.