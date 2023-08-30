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Сегодня, 13:45

Председатель совета директоров «Пари НН»: «На Дзюбу ходили бы смотреть полстадиона. Какая мне разница, что он там делает?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, как форвард Артем Дзюба мог бы помочь команде.

«У меня есть четкое убеждение, что Артем сильный футболист, и он бы нам помог. Он бы сильно нам помог и с медийной точки зрения. Я знаком с Артемом, не могу сказать про него ничего плохого, он отличный парень. Иногда для «Локомотива» возникает небольшая проблема с его юмором. Но если бы он был здесь, я бы только рад был. Ходили бы полстадиона смотреть на Артема Дзюбу. Ну, и отлично! Какая мне разница, что он там делает?» — сказал Кондратов «СЭ».

Также председатель совета директоров «Пари НН» рассказал, смотрел ли он шоу с участием Артема Дзюбы.

«Смотрел ли я шоу с его участием? Я смотрел только «Плохие выдуманные новости». Здорово! Своеобразно, конечно. Зато голову можно развеять от повседневных проблем», — добавил Кондратов.

После победы над «Ростовом» (1:0) «Пари НН» поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками в 6 матчах.

Артем Дзюба
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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