Председатель совета директоров «Пари НН»: «На Дзюбу ходили бы смотреть полстадиона. Какая мне разница, что он там делает?»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, как форвард Артем Дзюба мог бы помочь команде.

«У меня есть четкое убеждение, что Артем сильный футболист, и он бы нам помог. Он бы сильно нам помог и с медийной точки зрения. Я знаком с Артемом, не могу сказать про него ничего плохого, он отличный парень. Иногда для «Локомотива» возникает небольшая проблема с его юмором. Но если бы он был здесь, я бы только рад был. Ходили бы полстадиона смотреть на Артема Дзюбу. Ну, и отлично! Какая мне разница, что он там делает?» — сказал Кондратов «СЭ».

Также председатель совета директоров «Пари НН» рассказал, смотрел ли он шоу с участием Артема Дзюбы.

«Смотрел ли я шоу с его участием? Я смотрел только «Плохие выдуманные новости». Здорово! Своеобразно, конечно. Зато голову можно развеять от повседневных проблем», — добавил Кондратов.

После победы над «Ростовом» (1:0) «Пари НН» поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками в 6 матчах.