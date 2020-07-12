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Священник с кадилом освятил ворота «Локомотива» перед матчем с «Уфой»

18:39
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Телекомментатор «Матч ТВ» Михаил Поленов опубликовал видео в Instagram со стадиона «Локомотива».

Перед матчем 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» камера за воротами запечатлела момент, когда священник освятил ворота на «РЖД Арене». Отметим, матч завершился со счетом 1:1.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 51 очко.

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