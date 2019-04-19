Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о состоянии Соловчука после избиения: водитель был весь в крови, лежал и не реагировал

В Пресненском суде Москвы началось новое слушание по существу дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. На вопросы прокурора ответил свидетель Николай Дмитриев, который рассказал о том, что вызвал скорую помощь к остановившейся у театра "Сатиры" машине с избитым водителем Виталием Соловчуком.

Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, во второй – в кафе чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.



– Подсудимые не знакомы, оснований для оговора не имею, – сообщил суду свидетель. – Водитель "Мерседеса", я его знаю. Один раз видел! Я находился на объекте, театр "Сатиры". С утра мы начинаем обход территории. На нашей территории остановился джип, белый "Мерседес". Он подъехал, остановился. Я подошел, водитель весь в крови. В левой двери машины со стороны водителя было выдавлено стекло. Я постучал, ушел обратно, позвонил в скорую помощь. Больше я ничего и не знаю. Подъехали службы, и больше я ничего не видел.

Реакции от водителя не было. Я постучал, потом вызвал врачей и полицию. Водитель при мне не выходил из машины. На автомобиле были следы крови. Водитель в машине был опрокинут на сидение. И он не реагировал. Я несколько раз постучал. Но он мне не ответил, реакции не было. Он просто лежал. Поэтому я долго не задерживался, сразу вызвал скорую.

Как быстро приехала скорая, не знаю, а постовая служба – через 25-27 минут. Я пошел на объект свой. Вызов сделал в 8 с чем-то утра, точное время не помню. (Александр Рогулев)

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