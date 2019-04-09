Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал, что его опрашивали 15-16 часов и ночью

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель двух драк в центре столицы с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, друга Александра Протасовицкого и хавбека"Краснодара" Павла Мамаева Карен Григорян. Он является другом форварда сине-бело-голубых, с которым знаком 7-8 лет.
– Вы ведь давали показания следователю, верно? – вопрос гособвинителя.
– Да, – ответил Григорян.
– Все верно записано из ваших показаний следователю? Давление оказывали на вас?
– Как минимум, не спал долго, мог что-то не то сказать.
– С кем-либо из родственников и друзей подзащитных обсуждали свои показания?
– Нет.
Также на суде стало известно, что свидетеля допрашивали ночью в течение нескольких часов. Григоряна и Куропаткина (друга и водителя Александра Кокорина) держали 15-16 часов для допроса.
– Первый час нормально себя чувствовал. Потом для меня это являлось психологически сложным процессом.
– Так вас насильно удерживали?
– А что, я мог уйти? (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)