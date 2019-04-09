Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал, что его опрашивали 15-16 часов и ночью

​В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель двух драк в центре столицы с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, друга Александра Протасовицкого и хавбека"Краснодара" Павла Мамаева Карен Григорян. Он является другом форварда сине-бело-голубых, с которым знаком 7-8 лет.

– Вы ведь давали показания следователю, верно? – вопрос гособвинителя.

– Да, – ответил Григорян.

– Все верно записано из ваших показаний следователю? Давление оказывали на вас?

– Как минимум, не спал долго, мог что-то не то сказать.

– С кем-либо из родственников и друзей подзащитных обсуждали свои показания?

– Нет.

Также на суде стало известно, что свидетеля допрашивали ночью в течение нескольких часов. Григоряна и Куропаткина (друга и водителя Александра Кокорина) держали 15-16 часов для допроса.

– Первый час нормально себя чувствовал. Потом для меня это являлось психологически сложным процессом.

– Так вас насильно удерживали?

– А что, я мог уйти? (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)

Суд Кокорина и Мамаева. Идет опрос свидетелей. Live!