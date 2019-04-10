Свидетель Куропаткин: "Водитель Соловчук на просьбу подвезти сказал "Петухов не вожу"

Друг и водитель нападающего "Зенита" Александра Кокорина Геннадий Куропаткин, выступающий в роли свидетеля по делу футболиста петербургского клуба, рассказал во время заседания суда о происходящем перед инцидентом с участием Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.

По его словам, накануне драки водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук отказался подвезти компанию, сказав "Петухов не вожу".

– Кто вышел?

– Все вышли. Хотели поехать покушать и ехать спать.

– Вышли на улицу? Что там было?

– Девушка вышла и села в машину, Саша зовут, не помню фамилию. Она спросила: довезете ли нас?" Он спросил кого. Она показала на компанию. Он ответил, что петухов не вожу.

– Вы видели, как она пересела?

– Нет, лично я не видел

– А откуда вам известо?

– Она вышли и говорила. Она сидела в машине и я слышал как она рассказывала. Это была уже другая машина.

– Что это за машина?

– Не помню.

– Кому рассказывала?

– Не помню, кто-то еще рядом со мной стоял. Мы начали обходить машину, и он вышел. Мы спрашиваем: почему ты так сказал? Я точные слова не помню, он хотел в дерзком плане объяснить. Он вышел, 120 киллограм.

– Вы кидали в машину что-то?

– Из нашей компании никто не бросал точно.

– Кто-то там был еще?

– Охранники стояли.

– Где были Кокорин и Мамаев?

– Стояли с правой сторон от машины. Он с другой стороны вышел. Я, Карен и Кирюша стояли чуть сзади. (Александр Рогулев)

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live