Сутормин рассказал, под какую песню танцевали все футболисты «Зенита» в раздевалке после чемпионства

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» рассказал, почему в чемпионской раздевалке вся команда пела и танцевала под песню «Дорожная» группы «Ленинград».

— В раздевалке после «Локо» вы бурно праздновали успех. По соцсетям особо разлетелось, как вы всей командой поете «Дорожную» группы «Ленинград». Кому ее посвящаете? — вопрос Сутормину.

— Ха-ха, да никому! Как-то один раз включили — и она всем зашла, даже латиноамериканцам. Мы ее иногда включаем в раздевалке, а в тот день было хорошее настроение. Думаю, в такой день можно было и послушать.

— А кто ее включил?

— В субботу — не знаю. А вообще музыку часто ставит наш врач-массажист Павел Скорик. Он с Барриосом и бразильцами свободно общается, так что им нравится. Может, они и включили в тот день.