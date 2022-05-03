Сутормин посвятил победу в РПЛ своей семье

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» рассказал о том, что не сомневался в победе своей команды.

— В какой момент ты понял, что титул уже не упустите? — вопрос Сутормину.

— Я всегда понимал, что все зависит от нас. К каждой игре готовился с мыслью, что надо делать все от нас зависящее. Даже когда «Зенит» и «Динамо» отделяло всего два очка, все равно у нас было преимущество.

— Вообще ожидал, что выиграете уже в субботу? Верил в победу «Урала» над «Динамо»?

— «Урал» и с нами пару недель назад играл хорошо. И мы надеялись на то, что он отберет очки у «Динамо», так и получилось. В целом, в конце чемпионата сложно угадать, с кем играть лучше — с соперником из верхней части таблицы или нижней.

— Кому посвящаешь чемпионство?

— Семье, близким. Да, я всегда делаю все от себя зависящее, но без помощи и поддержки родных я бы не добился ничего.