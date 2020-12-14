Сутормин прокомментировал плотный график «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как справляется с плотным графиком игр.

— Действительно, мы впервые столкнулись с таким сезоном, с такой плотностью игр. У кого-то есть мелкие болячки, у кого-то случаются серьезные травмы, но все стараются быстрее вернуться в строй, — цитирует Сутормина официальный сайт «Зенита». — Морально-волевые качества в такой ситуации выходят на первый план. Когда тяжело, футбол воспринимается острее, а вкус победы становится слаще. Это очень крутое чувство, когда ты понимаешь, что непростая работа, которую ты делаешь, дает свои плоды.

«Зенит» после 18 туров чемпионата России набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

16 декабря «Зенит» встретится со «Спартаком» в 19-м туре Тинькофф РПЛ. Начало — в 20.00 по московскому времени