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Сутормин прокомментировал плотный график «Зенита»

17:12
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как справляется с плотным графиком игр.

— Действительно, мы впервые столкнулись с таким сезоном, с такой плотностью игр. У кого-то есть мелкие болячки, у кого-то случаются серьезные травмы, но все стараются быстрее вернуться в строй, — цитирует Сутормина официальный сайт «Зенита». — Морально-волевые качества в такой ситуации выходят на первый план. Когда тяжело, футбол воспринимается острее, а вкус победы становится слаще. Это очень крутое чувство, когда ты понимаешь, что непростая работа, которую ты делаешь, дает свои плоды.

«Зенит» после 18 туров чемпионата России набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

16 декабря «Зенит» встретится со «Спартаком» в 19-м туре Тинькофф РПЛ. Начало — в 20.00 по московскому времени

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-12-14-aleksey-sutormin-glavnoe-ponimat-chto-zashchitniku-vozvrashchatsya-v-oboronu-nado-bystro.htm

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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