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В «Краснодаре» нарушили обещание и не захотели отпускать Вилену этим летом в другой клуб

23:27
Тонни Вилена. Фото ФК «Краснодар».
Тонни Вилена. Фото ФК «Краснодар».
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Стали известны возможные причины конфликта полузащитника «Краснодара» Тонни Вилены с клубом, утверждает Voetbal International.

26-летний голландец перешел в российский клуб в 2019 году и заключил контракт до лета 2024-го. Однако он договорился с клубом, что сможет покинуть команду через два года, если получит хорошее предложение.

Так и произошло этим летом, однако краснодарцы нарушили свое обещание и не захотели отпускать футболиста.

На игрока сборной Нидерландов претендовали «Ренн» и «Бетис». Однако клубы свернули переговоры из-за жесткой позиции российской стороны.

Ранее футболист на попал в заявку на матч 4-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (3:2). Главный тренер «быков» Виктор Гончаренко объявил это дисциплинарными причинами и подчеркнул, что футболист «по-своему понимает свой контракт».

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Иван Шитик все материалы автора

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