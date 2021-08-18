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Полузащитник «Зенита» Мостовой назвал талантом одноклубника Ерохина

15:45
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Полузащитники «Зенита» Андрей Мостовой и Алексей Сутормин оценили игру одноклубника Александра Ерохина в нынешнем сезоне.

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Мостовой: «Ерохин — талант. По осени у него вообще был очень крутой отрезок, где 5 подряд забивал. У него есть чувство гола. Он молодец».

Сутормин: «У каждого свои сильные стороны — скорость или техника. У Сани есть чувство, когда необходимо оказаться в нужном месте. Плюс исполнительское мастерство. Это очень хорошо развито у него. Он же уже 4 мяча же забил».

В нынешнем сезоне 31-летний Ерохин провел за «Зенит» 5 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.

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Артем Бухаев все материалы автора

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