Мостовой и Сутормин назвали главных конкурентов «Зенита» в РПЛ

Полузащитники «Зенита» Андрей Мостовой и Алексей Сутормин назвали главных конкурентов петербургского клуба в Тинькофф РПЛ.

— Кто главный конкурент «Зениту» в этом сезоне?

Мостовой: «Сейчас очень интересная команда у «Динамо» собралась. Она, конечно, очень молодая. Посмотрим, как они будут на дистанции. Пока все неплохо. И «Локомотив» тоже. В прошлом сезоне очень хорошую концовку провели, но мы их остановили в моменте».

Сутормин: «Согласен. Еще может «Спартак». На самом деле это очень тяжелый вопрос, ибо мы говорим по дистанции. «Краснодар» может еще зацепиться».

После 4 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 10 очков.