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Сегодня, 11:05

«Химки» могут сыграть со «Спартаком» без зрителей из-за захода Габулова в судейскую

Роман Шишов
Корреспондент
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«Химки» рискуют провести домашний матч со «Спартаком» в рамках 30-го тура без зрителей, либо на нейтральном стадионе, информирует «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Причиной может стать поведение Владимира Габулова после матча с «Уфой». Гендиректор клуба вошел в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром.

Данное действие отмечено в протоколе делегата матча.

Подобное произошло в сезоне-2020/2021, когда начальник команды «Локомотив» Станислав Сухина зашел в судейскую перед матчем 25-го тура РПЛ со «Спартаком». За это контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал «Локомотив» проведением одного матча РПЛ на нейтральном поле.

Матч «Химки» — «Спартак» пройдет 21 мая.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4683863-himki-riskuyut-sygrat-so-spartakom-bez-zritelej-iz-za-zahoda-gabulova-v-sudejskuyu.html
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

Ростов

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Сочи

 11
П
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Далер Кузяев

Зенит

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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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