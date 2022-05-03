«Химки» могут сыграть со «Спартаком» без зрителей из-за захода Габулова в судейскую

«Химки» рискуют провести домашний матч со «Спартаком» в рамках 30-го тура без зрителей, либо на нейтральном стадионе, информирует «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Причиной может стать поведение Владимира Габулова после матча с «Уфой». Гендиректор клуба вошел в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром.

Данное действие отмечено в протоколе делегата матча.

Подобное произошло в сезоне-2020/2021, когда начальник команды «Локомотив» Станислав Сухина зашел в судейскую перед матчем 25-го тура РПЛ со «Спартаком». За это контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал «Локомотив» проведением одного матча РПЛ на нейтральном поле.

Матч «Химки» — «Спартак» пройдет 21 мая.