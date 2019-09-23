Сутормин поблагодарил Семака за поддержку

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в социальной сети обратился к главному тренеру команды Сергею Семаку.

— Просто процитирую фанатов: «Сергей Богданович Семааааак». Спасибо за веру и поддержку! «Зенит» — семья, и нам это нравится, — написал Сутормин в своем Instagram.

В текущем чемпионате России Сутормин провел 10 матчей и забил 2 гола.