Сутормин хотел бы попробовать себя в роли повара

Новичок "Зенита", полузащитник Алексей Сутормин признался в интервью "СЭ", что мог стать поваром, если бы у него не сложилась футбольная карьера.

– Если бы не футбол, кем бы стали?

– Мой папа – пловец, и изначально он отдал меня в плавание. Но мне не понравилось, и я выбрал футбол. Так что пловцом, наверное, не стал бывший. Хотел бы попробовать себя в роли повара. Мне всегда нравилось смотреть кулинарные программы типа "Смака". Готовкой занимается жена, но мне интересно наблюдать за тем, как делают разные блюда. Недавно с супругой смотрели шоу лучших кондитеров Австралии – очень интересно.

– Ваше коронное блюдо?

– Да я пока разве что могу яичницу приготовить, ха-ха. Вот жена много чего вкусного умеет – пасту, например. А когда я со сборов приезжаю, она всегда сладенькое готовит. Традиция такая – еще с того дня, когда ходили на первое свидание. (Гоша Чернов, Егор Бычков)

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