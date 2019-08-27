Супруга Жиркова арендовала военный полигон для мужа в честь его 36-летия

Супруга защитника «Зенита» Юрия Жиркова Инна устроила сюрприз своему супругу на 36-летие. Она арендовала для футблолиста военный полигон, где именинника ждали его близкие друзья, среди которых был и экс-футболист «Челси» Бранислав Иванович.

- Мысль о том, что было бы круто и необычно отметить день рождения мужа на военном полигоне появилась у меня пару месяцев назад, — приводит «7 дней» слова Инны. — Я заранее знала, что такой подарок ему точно понравится и запомнится на всю жизнь, зная любовь Юры к военной тематике. Оставалось дело за малым — в тайне найти полигон с военной техникой и собрать близких друзей. Судя по тому, как радовался мой муж — сюрприз удался. Он, кстати, до последнего не знал куда мы едем в его день рождения и что его ожидает. Да я сама запомню эту поездку надолго — мы все в пыли, счастливые, а я еще умудрилась заработать шишку на голове во время поездки на танке.