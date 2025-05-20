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ЦСКА намерен продлить контракт с Жемалетдиновым

Артем Бухаев
Корреспондент
Рифат Жемалетдинов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», ЦСКА в ближайшее время предложит полузащитнику Рифату Жемалетдинову новое соглашение. В данный момент стороны общаются, обсуждая детали контракта.

28-летний Жемалетдинов перешел в ЦСКА прошлым летом из «Локомотива» в статусе свободного агента и подписал соглашение до конца текущего сезона с опцией продления еще на год при достижении определенных условий. Однако эти условия не были выполнены.

В текущем сезоне полузащитник провел 29 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

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Рифат Жемалетдинов
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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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16
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