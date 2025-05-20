ЦСКА намерен продлить контракт с Жемалетдиновым

Как стало известно «СЭ», ЦСКА в ближайшее время предложит полузащитнику Рифату Жемалетдинову новое соглашение. В данный момент стороны общаются, обсуждая детали контракта.

28-летний Жемалетдинов перешел в ЦСКА прошлым летом из «Локомотива» в статусе свободного агента и подписал соглашение до конца текущего сезона с опцией продления еще на год при достижении определенных условий. Однако эти условия не были выполнены.

В текущем сезоне полузащитник провел 29 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.