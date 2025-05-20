ЦСКА намерен продлить контракт с Жемалетдиновым
Как стало известно «СЭ», ЦСКА в ближайшее время предложит полузащитнику Рифату Жемалетдинову новое соглашение. В данный момент стороны общаются, обсуждая детали контракта.
28-летний Жемалетдинов перешел в ЦСКА прошлым летом из «Локомотива» в статусе свободного агента и подписал соглашение до конца текущего сезона с опцией продления еще на год при достижении определенных условий. Однако эти условия не были выполнены.
В текущем сезоне полузащитник провел 29 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
Новости