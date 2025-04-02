Газзаев станет первым гостем «Открытых лекций» в академии «Зенита»

Российский тренер Валерий Газзаев примет участие в «Открытых лекциях» в академии «Зенита», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Первая встреча состоится 9 апреля в 14.00 по московскому времени. Газзаев ответит на вопросы о развитии юных футболистов, технико-тактической подготовке команд, социальных навыках и аспектах футболиста, а также поделится секретами планирования тренировочного процесса, его структуры для гармоничного и плавного развития игрока, расскажет об идеях и методиках.

«Открытые лекции» — это новый формат встреч с легендарными российскими специалистами на базе Центра повышения квалификации тренеров. Почетным гостем первого подобного собрания станет член исполкома РФС, председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович.