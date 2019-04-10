Сухой паек подсудимого Мамаева. Что в него входит

Стало известно, что входит в сухой паек полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, который он получает в СИЗО. Напомним, что сегодня, 10 апреля, продолжается заседание по делу Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.
В состав сухого пайка входят:
- хлебцы или галеты из пшеничной муки
- каша гречневая с говядиной или каша перловая с говядиной
- каша рисовая с говядиной или консервы мясорастительные из мяса птицы
- каша гречневая со свининой
- каша перловая со свининой или каша рисовая со свининой
- говядина тушеная
- свинина тушеная
- мясо птицы в собственном соку
- консервы мясные фаршевые
- икра овощная
- рагу овощное
- сахар
- черный чай
- пластиковая ложка и стакан.
Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.