Сухой паек подсудимого Мамаева. Что в него входит

Стало известно, что входит в сухой паек полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, который он получает в СИЗО. Напомним, что сегодня, 10 апреля, продолжается заседание по делу Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.

В состав сухого пайка входят:

- хлебцы или галеты из пшеничной муки

- каша гречневая с говядиной или каша перловая с говядиной

- каша рисовая с говядиной или консервы мясорастительные из мяса птицы

- каша гречневая со свининой

- каша перловая со свининой или каша рисовая со свининой

- говядина тушеная

- свинина тушеная

- мясо птицы в собственном соку

- консервы мясные фаршевые

- икра овощная

- рагу овощное

- сахар

- черный чай

- пластиковая ложка и стакан.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live