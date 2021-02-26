Судья Карасев рассказал, пил ли алкоголь перед выступлением в составе группы Catharsis

Рефери Сергей Карасев выступил в качестве гитариста группы Catharsis на крупнейшем фестивале хэви-метал.

— Вы так раскованно себя вели, даже подумалось, что перед выступлением немного допинга приняли.

— Нет. Не дай бог, что-то сорвал бы. Поэтому даже мысли не было экспериментировать с алкоголем, надо было выйти максимально собранным.

— Игре на гитаре много времени уделяете?

— Где-то полтора года занимаюсь с гитаристом Catharsis Олегом Мишиным. Он преподает не только мне. Правда, за последние полгода удалось взять всего два урока. У меня родился третий ребенок — надо помогать супруге, да и дома часто требуется соблюдать тишину, а занятия по скайпу часа на два. В гости тоже не поедешь — мы далеко друг от друга. Так что основные успехи были в период самоизоляции весной. Три месяца провел на даче, там можно уйти в отдельную комнату и заниматься. Сейчас выступление стало для меня огромной мотивацией для продолжения самосовершенствования. Не для концертов, конечно, а для себя.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Сергея Карасева — здесь.