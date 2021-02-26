Судья Карасев рассказал, пил ли алкоголь перед выступлением в составе группы Catharsis
Рефери Сергей Карасев выступил в качестве гитариста группы Catharsis на крупнейшем фестивале хэви-метал.
— Вы так раскованно себя вели, даже подумалось, что перед выступлением немного допинга приняли.
— Нет. Не дай бог, что-то сорвал бы. Поэтому даже мысли не было экспериментировать с алкоголем, надо было выйти максимально собранным.
— Игре на гитаре много времени уделяете?
— Где-то полтора года занимаюсь с гитаристом Catharsis Олегом Мишиным. Он преподает не только мне. Правда, за последние полгода удалось взять всего два урока. У меня родился третий ребенок — надо помогать супруге, да и дома часто требуется соблюдать тишину, а занятия по скайпу часа на два. В гости тоже не поедешь — мы далеко друг от друга. Так что основные успехи были в период самоизоляции весной. Три месяца провел на даче, там можно уйти в отдельную комнату и заниматься. Сейчас выступление стало для меня огромной мотивацией для продолжения самосовершенствования. Не для концертов, конечно, а для себя.
(Константин Алексеев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/sudya-karasev-zazheg-na-scene-glavnogo-festivalya-metalistov-on-ispolnil-mechtu-prinyav-uchastie-v-koncerte-v-sostave-gruppy-catharsis-1761468/
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