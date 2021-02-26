Судья Карасев поделился впечатлениями от выступления на фестивале хэви-метал в составе группы Catharsis

Футбольный арбитр Сергей Карасев рассказал, как он выступил на фестивале с группой Catharsis.

— Эмоции до сих пор не утихают, — делился впечатлениями Карасев спустя сутки. — Как будто это не со мной происходило. Не ожидал, что так сильно зацепит. Я ведь на многих концертах побывал, но и представить не мог, что сам смогу выступить на сцене. Человек ставит высоты и их берет. Хотя без поддержки ребят из группы Catharsis ничего бы, конечно, не получилось. Одно дело дома в спокойной обстановке играть, другое — на сцене, где нельзя стоять на месте, а вокруг все гремит и грохочет. Только за день до концерта репетицию провели, но опять же — зрителей не было. Зато музыканты одобрили, сказали, чтобы не волновался. Главное, мол, драйв, эмоции, двигаться на сцене, давать шоу. Там же три гитары. Если я куда-то не туда пойду, то две другие вытянут — никто в зале не заметит.

— С шоу у вас очень круто вышло — движения как у профи!

— Нахватался на концертах — много их посещал. Я, может, и не все хотел делать — само выскакивало. Пересматривал в записи, думал, при такой постановке рук неудобно играть же. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Сергея Карасева — здесь.