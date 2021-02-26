Судья Карасев поделился впечатлениями от выступления на фестивале хэви-метал в составе группы Catharsis
Футбольный арбитр Сергей Карасев рассказал, как он выступил на фестивале с группой Catharsis.
— Эмоции до сих пор не утихают, — делился впечатлениями Карасев спустя сутки. — Как будто это не со мной происходило. Не ожидал, что так сильно зацепит. Я ведь на многих концертах побывал, но и представить не мог, что сам смогу выступить на сцене. Человек ставит высоты и их берет. Хотя без поддержки ребят из группы Catharsis ничего бы, конечно, не получилось. Одно дело дома в спокойной обстановке играть, другое — на сцене, где нельзя стоять на месте, а вокруг все гремит и грохочет. Только за день до концерта репетицию провели, но опять же — зрителей не было. Зато музыканты одобрили, сказали, чтобы не волновался. Главное, мол, драйв, эмоции, двигаться на сцене, давать шоу. Там же три гитары. Если я куда-то не туда пойду, то две другие вытянут — никто в зале не заметит.
— С шоу у вас очень круто вышло — движения как у профи!
— Нахватался на концертах — много их посещал. Я, может, и не все хотел делать — само выскакивало. Пересматривал в записи, думал, при такой постановке рук неудобно играть же. (Константин Алексеев)
Полностью интервью Сергея Карасева — здесь.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/sudya-karasev-zazheg-na-scene-glavnogo-festivalya-metalistov-on-ispolnil-mechtu-prinyav-uchastie-v-koncerte-v-sostave-gruppy-catharsis-1761468/
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