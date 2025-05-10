Иванов: «Во втором тайме ЦСКА передавил «Краснодар». Шансы на медали возрастают»

Представитель президента РФ и болельщик ЦСКА Сергей Иванов оценил матч между армейцами и «Краснодаром» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

— Хороший, боевой матч. Я вспоминаю первый тайм и спасение Игоря Акинфеева. И я стал вспоминать, сколько раз он за свою карьеру спасал команду, сто-двести раз. Что-то в таком порядке. А во втором тайме ЦСКА передавил «Краснодар». Гости моментов не имели, за исключением эпизода со спасением Акинфеева.

Интересно посмотреть, как будет дальше развивать чемпионская гонка. ЦСКА в первую очередь должен думать о себе, а не о «Краснодаре» и «Зените». Шансы на медали возрастают, с чем я и поздравляю болельщиков ЦСКА.

За два тура до окончания чемпионата «Краснодар» с 61 очком сохраняет лидирующую позицию в РПЛ, опережая идущий на втором месте «Зенит» на один балл. У ЦСКА 55 очков и третья строчка в турнирной таблице.