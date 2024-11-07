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Судейство

Сегодня, 11:56

Судьи дерби ЦСКА — «Спартак» получили новые назначения. Сухой и Карасев не наказаны

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ) объявил судей, назначенных на встречи 15-го тура чемпионата России. Очередные игры дали Сергею Карасеву и Алексею Сухому — они вошли в бригаду, которая будет работать на матче «Рубин» — «Краснодар». Москвич будет судьей, а подмосковный рефери выполнит функции ассистента видеоарбитра (АВАР).

Напомним, что оба рефери в прошлом туре обслуживали дерби ЦСКА — «Спартак», в ходе которого возникли претензии по поводу качества их работы. В частности, оспаривалось удаление спартаковца Руслана Литвинова после вмешательства ВАР Карасева и в целом ставилось под сомнение правильность управления игрой Сухим.

Их очередные назначения свидетельствуют, что у руководителей ДСИ не возникло оснований для отстранения этих арбитров от работы.

РПЛ
Сергей Карасев (судья)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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Зенит

 7
П
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Зенит

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Зенит

 6
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Алексей Батраков

Локомотив

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

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